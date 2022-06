Cidades Investigação aponta que suspeito de matar contador em Niquelândia recebeu ajuda para fugir de Goiás Suspeito era colega da vítima e teria combinado de sair com ela na noite do crime. Homem fugiu e foi preso no Espírito Santo

O jovem de 19 anos, suspeito de ter assassinado o contador Nilton de Paula Ferreira, no dia 21 de maio, foi preso no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na última sexta-feira (11). O crime ocorreu em Niquelândia, região Norte de Goiás. A vítima foi enforcada com um cinto e teve o corpo e o carro carbonizados. A polícia investiga a participação de ajudantes na fuga d...