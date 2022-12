A Polícia Civil confirmou que novos indícios trazidos pelo caso de Luana Marcelo, a adolescente de 12 anos que foi raptada, estuprada e morta após ir à padaria, levaram à reabertura da investigação do desaparecimento da adolescente Thais Lara da Silva, de 13 anos. No dia 28 de agosto de 2019, Thais saiu de casa, no setor Madre Germana II, em Goiânia, com destino a uma feira da região, mas não voltou mais. A polícia quer saber se o caso tem ligação com Reidimar Silva, o ajudante de pedreiro que confessou ter matado Luana.

De acordo com a delegada Ana Paula Machado, a Polícia Civil começou a investigar o sumiço de Thais ainda em 2019, quando foi registrado. No entanto, por falta de novos elementos e informações que pudessem dar prosseguimento à investigação, o caso acabou arquivado em 2020.

Dois anos depois, a instituição decidiu reabrir o caso do desaparecimento de Thais devido às semelhanças com o de Luana. “As duas adolescentes tinham idades aproximadas, a Luana 12 e a Thais, 13. Elas moravam na mesma região e não tinham o costume de fugir de casa”, pontuou Ana Paula.

A delegada destaca que as circunstâncias do desaparecimento e morte de Luana levantam a suspeita de que Reidimar, que confessou ter matado a adolescente e enterrado no quintal de casa, em novembro deste ano, pode também ter participado do sumiço de Thais, há três anos. Ele nega.

“O Reidimar morava na mesma rua da casa da Thais e confirmou que conhecia a vítima, mas que eles apenas se cumprimentavam. Ele disse que a adolescente às vezes parava para conversar com o filho pequeno dele”, revelou a delegada.

Apesar de ainda não haver nenhuma evidência concreta que aponte Reidimar como responsável pelo desaparecimento de Thais, ele é visto pela polícia como suspeito.

As investigações prosseguem.

