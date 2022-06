A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, será indiciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou defesa da vítima. Delegado que preside o inquérito, Rhaniel Almeida disse que as provas colhidas até o momento já são suficientes para o indiciamento, mas ainda deve pedir mais perícias. "Independente disso, já podemos encaminhar o inquérito para a Justiça."

O delegado também reafirmou que a motivação de Felipe para os tiros contra o policial civil e dono da farmácia, João do Rosário Leão, foi o boletim de ocorrência registrado contra ele por conta das atitudes violentas registradas no sábado, dia em que foram para a festa junina em Aparecida de Goiânia. "Ele tinha intenção de ser policial e este registro atrapalharia."

O indiciamento por homicídio ocorrerá com duas qualificadoras: motivo torpe, que é quando acontece por "motivação imoral, vergonhosa", e recurso que dificultou defesa da vítima. Conforme mostram imagens de câmeras de segurança, Felipe apareceu de surpresa na farmácia, não dando tempo de reação da vítima.

O delegado confirma também que foram realizadas buscas em sete cidades: Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Joviânia, Pirenópolis, Piracanjuba e Cristianópolis

Prisão

Felipe foi capturado em uma casa no Conjunto Riviera, em Goiânia. Ele estava com mais parentes, entre cinco ou seis pessoas, e ao perceber a chegada da polícia, tentou se esconder na cozinha. A arma usada no crime estava envolvida em uma sacola plástica dentro de uma caixa, junto com outras em um dos cantos do cômodo.

Na manhã desta quinta-feira (30), Felipe está preso em uma cela na Delegacia de Capturas. Ele deve ser ouvido pela polícia ainda hoje. O horário exato não foi divulgado.

Acesso ao boletim

A Polícia Civil solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) para averiguar se houve consulta ao boletim de ocorrência registrado contra Felipe Gabriel, o que teria feito com que ele tomasse conhecimento da denúncia por parte de João do Rosário.

Segundo o delegado Rhaniel Almeida, membros de todas as forças de Segurança Pública (polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e Bombeiros) podem acessar o Boletim de Ocorrência. A PC, agora, quer saber se houve e quem fez esse acesso.

Exame de insanidade

Ao POPULAR, o advogado de defesa Júlio de Brito informou que não haverá audiência de custódia e que um pedido de revogação da prisão de Felipe será protocolado ainda nesta semana.

Brito disse ainda que vai solicitar que a junta médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) realize um exame de insanidade mental em seu cliente. Recentemente, o advogado disse à reportagem que Felipe sofre de transtorno de psicose desde os 5 anos de idade.

Nenhum laudo foi apresentado até o momento.

Relembre o crime

Nesta segunda, segundo a polícia, Felipe Gabriel entrou em uma farmácia localizada na avenida T-4, no setor Bueno, e matou a tiros João do Rosário Leão, pai de sua ex-namorada.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Felipe Gabriel se aproxima, às 11h01, e dispara. Depois, salta sobre o balcão e atira novamente. “Meu pai caiu aos meus pés”, afirmou Kennia Bianka, irmã de Kennia Yanka (ex do suspeito).

A vítima chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito poucas horas depois.

