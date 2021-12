Cidades Investigado por vários crimes, pena de Wanderson pode passar de 200 anos de prisão Apontado como autor do triplo homicídio ocorrido em Corumbá de Goiás que vitimou sua namorada, a enteada e um produtor rural, ele se entregou à polícia neste sábado, após seis dias foragido

Com uma extensa lista de crimes pelos quais está sendo indiciado, a pena de Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, preso neste sábado (4), pode ultrapassar os 200 anos. Ele é apontado como autor do triplo homicídio ocorrido no último domingo (28), em Corumbá de Goiás, que vitimou sua namorada Raniere Aranha Figueiró, de 19 anos e grávida de quatro meses, a enteada, Geysa, de 2 anos, e o produtor rural Roberto Clemente de Matos, de 73. Em Corumbá, Wanderson será indiciado por dois feminicídios,...