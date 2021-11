Cidades IPCA reajustará as taxas judiciárias em Goiás Tribunal de Justiça deve emitir provimento até dezembro mantendo índice para cálculo de taxas em 2022. Até 2020, serviços eram atualizados com base no IGP-DI

O cálculo para reajuste das custas cartorárias e processuais em Goiás continuará a ser realizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022. A informação foi dada ao POPULAR pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) depois de questionamentos de advogados que temiam o retorno do aumento baseado no Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna (IGP-DI...