Cidades Iphan libera construção de plataformas na Praça Cívica, em Goiânia Expectativa é que obras do corredor do transporte coletivo sejam concluídas em até seis meses no local. Prefeitura ainda aguarda análise da implantação das estações na Avenida Goiás

O parecer que autoriza a implantação das plataformas de embarque e desembarque de passageiros do BRT (sigla para Bus Rapid Transit) na Praça Cívica já foi dado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com isso, as obras no local devem ser finalizadas em até seis meses. Agora os técnicos do Iphan devem concluir a avaliação dos impactos destas...