Iphan libera plataformas do BRT no Centro de Goiânia

A última liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para continuidade das obras do Bus Rapid Transit (BRT) foi dada nesta quarta-feira (8). Depois de análise minuciosa, o instituto autorizou a execução das estações de embarque e desembarque na Avenida Goiás. O documento que permite as plataformas aponta que elas estarão, uma entre a Ave...