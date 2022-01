Foi presa no último sábado (8), no Jardim Presidente, em Goiânia, a irmã da mulher suspeita de ser mandante da morte do marido, o dono do cartório de Rubiataba, Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos. A Polícia Civil, no entanto, não divulgou qual seria sua participação da mulher no crime. Luiz Fernando foi encontrado morto em um canavial de Uruana, na madrugada do dia 29 de dezembro, após um suposto sequestro.

A cunhada da vítima é a sexta pessoa presa por suspeita de envolvimento no crime. As outras cinco são a esposa de Luiz Fernando, que teria encomendado o crime; sua amante, uma mulher de 38 anos; dois homens apontados como executores, e outro que teria fornecido a arma do crime.

Crime

O corpo do tabelião Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, titular do Cartório de Registro de Imóveis de Rubiataba, foi encontrado em um canavial de Uruana, município do Vale do São Patrício. Um suposto sequestro teria acontecido em sua casa na noite da terça (28), quando os bandidos entraram no local utilizando o próprio controle do portão eletrônico da residência. Segundo a investigação, os executores receberiam R$ 5 mil e a caminhonete da vítima pelo crime.

A suposta mentora do crime, esposa da vítima, teria interesse em receber a indenização do seguro de vida do esposo, com o intuito de enriquecer. "Ela queria receber o seguro e ficar com os bens dele, (por isso) simulou um sequestro", contou o titular da delegacia do município e responsável pelas investigações.