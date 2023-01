O irmão da cabeleireira Elizamar da Silva, que desapareceu com os três filhos de 6 e 7 anos, cobrou justiça após a prisão de três homens suspeitos de envolvimento no crime. O pedreiro Ismael da Silva, de 47 anos, que se referiu à irmã como trabalhadora e de bom coração, e uma “leoa” quando se tratava dos filhos, disse que a família está extremamente abalada. No último dia 13, um carro que pode ser o de Elizamar foi encontrado carbonizado em Cristalina, Entorno do DF, com quatro corpos dentro – um adulto e três crianças.

A perícia vai apontar se os corpos são, ou não, da mulher e filhos. Ao POPULAR, Ismael contou que Elizamar é a mais nova de sete irmãos. A família se mudou do estado do Piauí para o Distrito Federal no final da década de 80 e se estabeleceu na região.

Segundo ele, a irmã trabalhava como cabeleireira há vários anos, mas só recentemente conseguiu abrir seu próprio salão. Ismael também contou que perdeu proximidade com Elizamar nos últimos anos por conta de “algumas situações” envolvendo Thiago Belchior, marido dela há cerca de 10 anos, mas não especificou que situações foram essas.

O pedreiro desabafou sobre o desaparecimento dela e dos sobrinhos e cobrou a resolução do caso. “Nossa família está destroçada. O que a gente espera é que a polícia prenda [os responsáveis pelo crime] e que se faça Justiça. É a nossa vontade”, expressou, acrescentando que sua mãe tem sofrido até com desmaios por causa da situação.

O crime

Conforme a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos dias 14, 15 e 16 a 6ª DP recebeu a notícia do desaparecimento de dez pessoas. Ao mesmo tempo, recebeu a notícia de que dois veículos das pessoas desparecidas foram encontrados nos dias 13 e 14 nas regiões de Cristalina, em Goiás, e Unaí, em Minas Gerais, com seis corpos carbonizados - sendo três de crianças.

A investigação, ainda segundo a PCDF, constatou que dois homens que foram presos, de 49 e 56 anos, participaram da ação criminosa e a finalidade do crime foi roubar valores das vítimas. Durante a prisão foram encontrados R$ 10 mil com os autuados. Eles teriam recebido R$ 100 mil pela prática criminosa.

Após a prisão, um deles indicou a participação do pai das crianças e também do avô, nos dois crimes citados. “Portanto, os dois, que constavam como desparecidos teriam participação efetiva no crime e depois fugido do Distrito Federal”, informou a instituição.

Já o terceiro homem preso, de 34 anos, narra a polícia, participou da vigilância das vítimas enquanto eram mantidas em cárcere em Planaltina. “As investigações prosseguem no intuito de verificar a versão apresentada, isto é, se o pai das crianças e o avô estão vivos e se realmente foram coautores do hediondo crime”, ressaltou o delegado-chefe da 6ª DP, Ricardo Viana.

Nova linha de investigação

Em uma nova linha de investigação divulgada nesta quarta-feira (18) pelo delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, que também participa das investigações, a instituição levantou a hipótese de o marido e sogro de Elizamar, Thiago Belchior e Marcos Antônio Lopes, terem participado do planejamento do crime, mas, posteriormente, também terem sido assassinados.

Em entrevista à TV Anhanguera, na manhã desta quarta-feira (18), Alexandre Pinto Lourenço disse que, com o desenrolar das investigações e as prisões efetuadas – três, até o momento – a “dinâmica do crime se descortina” e se apresenta como um caso de crime patrimonial, seja extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago.

Lourenço afirmou que, agora, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de 10 pessoas terem sido assassinadas. São elas: Elizamar da Silva e seus três filhos; Thiago Belchior e seu pai, Marcos Antônio; Renata Juliene e Gabriela Belchior, mãe e irmã de Thiago; a amante de Marcos e a filha dela, cujos nomes não foram divulgados.

As investigações prosseguem.