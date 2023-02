A família sepultou no início da tarde desta quinta-feira (16) o corpo de Paulo Roberto da Silva, de 62 anos, irmão do prefeito de Minaçu, Carlos Leréia. O aposentado desapareceu no dia 7 de fevereiro e, após sete dias, o corpo e carro dele foram localizados às margens da GO-132, no Povoado de Cana Brava (Filó).

De acordo com o político, o velório do irmão aconteceu na manhã desta quinta-feira (16) e o sepultamento foi realizado por volta das 13h, no Cemitério Municipal de Minaçu. Leréia ainda afirma que, até o momento, os indícios indicam que Paulo morreu após ter capotado o carro em um acidente de trânsito.

“Os Bombeiros, a polícia e eu também fui até o local e não tenho dúvida de que foi um acidente, as investigações ainda continuam para entender o que aconteceu”, afirma. O delegado responsável pelo caso, Jarder Vieira, disse que as perícias estão sendo realizadas para descobrir a causa do acidente.

Relembre

Paulo Roberto da Silva, de 62 anos, saiu de casa de carro no dia 7 de fevereiro e esteve desaparecido durante sete dias. A família pediu ajuda para encontrar o aposentado, porém o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Paulo e o carro dele no dia 15 de fevereiro às margens da GO-132.

Segundo o irmão da vítima, o corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição em um local de mato alto. Leréia afirma ainda que Paulo era casado e que tinha dois filhos. O POPULAR tentou contato com o delegado Jarder, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

