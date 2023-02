O Corpo de Bombeiros faz, desde sexta-feira (10), buscas para descobrir o paradeiro do aposentado Paulo Roberto da Silva, de 62 anos, que desapareceu há quatro dias após sair de casa, em Minaçu. Segundo Carlos Alberto Leréia, prefeito do município e irmão de Paulo, o idoso tem problemas de saúde e faz uso diário de insulina. Ele suspeita que o irmão tenha sofrido um acidente. O caso foi registrado junto à Polícia Civil, que já investiga.

Ao POPULAR, Carlos Leréia conta que viu Paulo pela última vez na segunda-feira (6). “Fui na casa dele, tomei café com ele, e ele estava bem”, disse. No entanto, um dia depois o homem saiu de casa em seu carro, um Chevrolet Classic preto, e não foi mais visto.

No boletim registrado junto à Polícia Civil, consta que Paulo é “portador de várias doenças que agravam sua situação”, o que aumenta ainda mais a preocupação do prefeito com o irmão. “Ele é muito metódico. Sempre sai e volta no mesmo dia. Tem 30 anos que ele tem esse comportamento”, disse Leréia, que disse desconfiar que o desaparecimento esteja ligado a um possível acidente.

O político reforça a suspeita pelo fato de o irmão ter recebido a aposentadoria recentemente e também um empréstimo consignado, cujos valores permanecem intocados no banco. Leréia disse ter confirmado o fato após apresentar o caso do desaparecimento à gerência da agência bancária, que informou não ter havido saques recentemente.

Conforme o capitão Álvaro, do Corpo de Bombeiros, os militares fazem buscas tanto na zona urbana quanto na zona rural, inclusive com uso de drones. Porém, segundo ele, “ainda é um busca que não tem nenhum indício ou pista de onde ele possa estar”.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil sobre o caso.

Informações que possam contribuir com as buscas podem ser enviadas para os números 62 99978-8139 e 62 98535-3030.