O menino Carlos Abraão, de 6 anos, que morreu após passar mal na casa da avó, passou o fim de semana com o irmão, de 1 ano, e quatro primos, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, todos eles, que têm entre 1 e 13 anos, passaram mal e chegaram a ser internados. Até a tarde desta quinta-feira (9), dois bebês permanecem internados em um hospital da cidade.

Ao delegado Thiago Cesar, a família informou que outras duas crianças, que ainda seguiam internadas em um hospital em Sobradinho, no DF, receberam alta nesta quinta-feira. “Atualmente, só tem duas crianças internadas em um hospital de Planaltina de Goiás, as duas menores. As outras que estavam em hospital de Sobradinho [DF] receberam aclta hoje”, disse.

Carlos começou a sentir fortes dores no corpo, vômito e febre alta na noite de domingo (5). Ele foi levado para um hospital em Sobradinho e morreu na segunda-feira (6). As outras crianças que também passaram o fim de semana juntos e tiveram os mesmos sintomas também foram internadas.

A mãe de Carlos disse à polícia que teve um desentendimento com uma vizinha e que suspeitava que as crianças poderiam ter sidas envenenadas, já que animais da casa da avó já teriam aparecidos mortos.

Quem são as crianças que passaram mal

Vítima:

1ª criança: Carlos, de 6 anos, que morreu

Continuam internados nesta quinta-feira:

2ª criança: irmão do Carlos, de 1 ano, que continua internado em Planaltina de Goiás

3ª criança: prima de 1 ano, que continua internada em Planaltina de Goiás

Tiveram alta:

4ª criança: primo de 7 anos, que já recebeu alta de hospital do DF

5ª criança: primo de 12 anos, que já recebeu alta de hospital do DF

6ª criança: prima de 13 anos, que já recebeu alta de hospital do DF

Investigação

O delegado disse que a Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação: uma, de que a criança possa ter sido envenenada, e a outra, sobre a situação de vulnerabilidade social, em relação às condições que a criança vivia com a família. A PC disse que o Conselho Tutelar já acompanhava o caso.

A Polícia Civil de Planaltina de Goiás disse que já ouviu familiares e vizinhos da família, contudo, para concluir as investigações, está aguardando o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Brasília, que deve confirmar a causa da morte da criança.

O corpo de Carlos foi enterrado no fim da manhã desta quinta-feira, em Planaltina de Goiás.

