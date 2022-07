Cidades Irmãos idosos que viviam em meio ao lixo em fazenda de Orizona são resgatados Os quatro irmãos viviam em situação precária em uma casa com a estrutura comprometida

Após tomar conhecimento da situação insalubre na qual viviam quatro irmãos idosos (todos com idade acima de 80 anos) em uma fazenda no município de Orizona, no Sudeste de Goiás, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) propôs uma ação para resgatá-los. O órgão constatou que os irmãos viviam em meio ao lixo em uma casa com estrutura comprometida. A ação de interdição com pe...