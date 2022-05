Cidades Irmãos médicos viram réus por recebimento de plantões não cumpridos em Itumbiara Eles são acusados de se apropriarem de valores do Fundo Municipal de Saúde por plantões não cumpridos em unidades da localidade do sul de Goiás

A Justiça goiana determinou a citação de dois médicos de Itumbiara, os irmãos Rogério e Renato Cardoso Guimarães, que são alvos de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). De acordo com o órgão, os irmãos, respectivamente na condição de coordenador-geral e médico contratado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (...