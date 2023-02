Dois irmãos foram mortos, na noite desta segunda-feira (20), após uma confusão com o dono da casa em que moravam, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas foram identificadas como Fábio de Oliveira Lucas, de 35 anos, e Lucas Oliveira Lucas, de 38. A corporação disse que eles estavam armados com facões e teriam partido para cima dos PMs, que alvejaram os dois.

O caso aconteceu na avenida Des. Eladio Amorim, no setor Parque Veiga Jardim, por volta de 19h30. Ao POPULAR, a PM informou ter sido chamada para conter uma briga envolvendo o dono da casa e seus dois inquilinos por conta do aluguel do imóvel. Conforme apurado pela CBN Goiânia, o motivo seria o valor cobrado pelo senhorio.

Ainda segundo a PM, o proprietário da casa contou que tinha problemas frequentes com os inquilinos, que, segundo ele, costumavam beber muito e ouvir música alta.

A polícia informou que ao chegar ao local, encontrou os dois irmãos, que viviam juntos, “muito agressivos e armados com facão”. “Quando a equipe deu voz para eles soltarem os objetos, eles partiram para cima”, relatou um tenente, que destacou que um dos PMs sofreu uma lesão ao ser atingido pelo facão.

A corporação informou que, por causa disso, a equipe alvejou Fábio e Lucas, que morreram ainda no local.

O POPULAR entrou em contato com a Polícia Científica para saber se os corpos já foram liberados e aguarda retorno.

Leia também:

Ladrão ameaça grávida com arma, rouba supermercado e acaba preso; vídeo

Homem é preso suspeito de agredir a mulher e perseguir enteados que tentavam defender a mãe, diz PM