Dois irmãos foram presos suspeitos de matarem a dona de um bar a tiros e acertar outra mulher por engano durante os disparos, em Minaçu, no norte de Goiás. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. O caso aconteceu na tarde do último domingo (12).

O delegado responsável pelo caso, Jarder Vieira, disse que a confusão começou em um bar da Avenida Maranhão, uma das principais da cidade. Um dos irmãos discutiram com os donos do bar, o que causou um corte na testa do marido da vítima. “Um dos rapazes brigou com os donos do bar, o que causou um corte na testa do marido da vítima. Por causa desse corte ele foi pro hospital, recebeu os cuidados necessários e depois voltou pro bar e continuou a trabalhar”, informou.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Por isso, a reportagem não localizou a defesa deles para se manifestar até a última atualização desta matéria.

Horas depois, o homem voltou ao bar com o seu irmão atirando contra a dona do estabelecimento, Marli Fonseca de Azevedo, de 48 anos, de acordo com a PC. Na hora dos disparos, outra mulher, que mora nos fundos do comércio, foi atingida por engano. Ela foi socorrida e levada a um hospital.

“A dona do bar foi atingida no tórax e a outra mulher foi atingida no ombro, ela está bem e deve receber alta nos próximos dias. Já a dona do estabelecimento faleceu”, contou o delegado.

O nome da mulher atingida por engano não foi divulgado, com isso, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.

“No depoimento os irmãos confessaram o crime e permanecem presos”, finalizou.