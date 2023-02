Dois irmãos foram presos em Vicentinópolis, na quarta-feira (22), suspeitos de matar um homem a facadas, em 29 de janeiro deste ano. O crime aconteceu em uma praça da cidade e foi filmado por pessoas que estavam no local.

Segundo informações da Polícia Civil, o homicídio teria sido motivado por ciúmes. As investigações apontaram que o homem que sofreu as facadas enviou mensagens para a companheira de um dos suspeitos. No celular da vítima, a polícia também encontrou mensagens de ameaça em uma rede social enviadas por um dos envolvidos.

No dia do crime, os irmãos foram até a casa da vítima, e um deles tentou arrombar o portão. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Ao perceberem que não havia ninguém em casa, os suspeitos localizaram a vítima em uma praça e iniciaram uma discussão, que terminou com a vítima sendo golpeada com uma faca nas costas. Os suspeitos fugiram do local após o crime.

Com o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, a dupla foi encaminhada para a unidade prisional, e eles se encontram à disposição da Justiça.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

