Cidades Irmãs alimentam pessoas e animais em Goiânia com renda de recicláveis Valéria e Vanuza dedicam tempo para ajudar ao próximo. Quem está em situação de rua, na região central da capital, recebe comida diariamente

Oito quilômetros. Esta é a distância que as irmãs Valéria Barbosa de Souza, de 51 anos, e Vanuza Barbosa de Souza, de 52, percorrem todos os dias para cuidar de animais abandonados e pessoas em situação de rua. Traçando um caminho solidário, as mulheres buscam melhorar a vida de todos ao redor, sem distinção. Do marmitex aos sacos de ração, as irmãs fazem o possíve...