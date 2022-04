Cidades Irmãs que desapareceram com a avó em Anápolis recebem alta hospitalar Pais das crianças revelou que elas estão se "recuperando do susto"

As irmãs Isabella Silva Fernandes, de 11 anos, e Júlia Silva Fernandes, de 6, receberam alta médica nesta sexta-feira (8), em Anápolis, município localizado no Centro goiano. Elas estavam internadas e em observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da criança, após passarem oito dias desaparecidas com a avó, Tasmania Silva Lucena, de 46. A informação foi confirmada ao...