Cidades Isolado no Núcleo de Custódia, Wanderson deverá passar por audiência na segunda-feira (6) Ele é suspeito de matar a companheira, Raniere Aranha Figueiró, de 19 anos, grávida de quatro meses, a enteada, Geysa, de 2 anos, e o produtor rural Roberto Clemente de Matos, de 73

A audiência de custódia de Wanderson Mota Protácio, preso no último sábado (4), está prevista para ocorrer nesta segunda-feira (6). Ele é apontado como autor do triplo homicídio ocorrido em Corumbá de Goiás no dia 28 de novembro, que vitimou sua namorada, a enteada e um fazendeiro da região. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), em sua primeir...