Cidades Isolamento imposto pela pandemia da Covid-19 afeta crianças Sociedade Goiana de Pediatria afirma que atrasos não podem ser ignorados e que é necessário acompanhamento. Profissionais dão dicas para saber quando é hora de buscar ajuda

Em quase 20 meses de pandemia, mais de 136 mil crianças nasceram em Goiás, conforme dados do Portal de Transparência do Registro Civil. Pelo menos outras 84 mil nascidas em 2019 tinham idade máxima de um ano no início do período de isolamento. De bebês a adolescentes, todos foram afetados pelas distâncias e mudanças relacionadas ao convívio e à socialização. Para os menores...