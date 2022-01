A Prefeitura de Itaberaí, no noroeste de Goiás, publicou, neste sábado (8), um decreto com restrições para conter o surto de Covid-19 e H3N2 no município. O documento restringe para 40%, e limite máximo de 200 pessoas, a capacidade em ambientes públicos. As regras valem para espaços fechados e abertos, com a diferença que em locais abertos a capacidade é de 1.000 pessoas.

Os supermercados e congêneres deverão manter o uso obrigatório de máscara, com aferimento de temperatura e disponibilização de álcool em gel. As informações foram repassadas ao público por meio das redes sociais da Prefeitura.

No fim de dezembro, O POPULAR mostrou que uma campanha de imunização contra gripe foi realizada na cidade em virtude do aumento de casos de síndrome gripal entre a população. A Prefeitura alertou ainda que a alta nos índices da doença está relacionada à baixa cobertura vacinal contra a Influenza.