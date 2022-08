Cidades Italiano suspeito de integrar máfia do tráfico de drogas é preso em casa de luxo de Goiânia PF apreendeu carros, computadores, celulares e documentos na luxuosa residência do homem

O italiano Joseph Bruzzese foi preso em Goiânia nesta quarta-feira (24) durante uma operação da Polícia Federal (PF). O homem é membro de uma conhecida máfia italiana chamada 'Ndrangheta, que controla uma parte significativa do tráfico de cocaína que sai do Brasil em direção à Europa. De acordo com apuração da Polícia Federal, Bruzzese segue preso e à disp...