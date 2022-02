Cidades Itamaraty: cerca de 40 brasileiros embarcam em trem para sair de Kiev Funcionários da embaixada brasileira em Bucareste guardam na fronteira

O Ministério das Relações Exteriores informou que cerca de 40 brasileiros conseguiram embarcar em um trem de Kiev para Chernivtsi, perto da fronteira com a Romênia. Funcionários da Embaixada do Brasil em Bucareste, capital da Romênia, aguardam os brasileiros na fronteira, segundo o Itamaraty. Outros brasileiros e também latino-americanos já foram recepcionados mais c...