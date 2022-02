Cidades Acidente na BR-153, em Itumbiara, mata quatro pessoas da mesma família Motorista do carro foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região

Duas crianças e dois adultos de uma mesma família morreram em um acidente, neste domingo (27), em um trecho da BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás. O motorista do veículo e pai das crianças foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família saiu de Goiânia com destino a região Sul do Bra...