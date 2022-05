Cidades Condenado por estuprar adolescente em Itumbiara é preso 12 anos após o crime Homem segue detido na cidade de São Carlos, sem previsão de quando será transferido para Goiás

Foi preso na última segunda-feira (23), no estado de São Paulo, o homem de 70 anos condenado por estuprar o enteado do filho dele, de 14 anos, em Itumbiara, no Sul de Goiás. Oswaldo Eustáquio da Silva foi condenado - 12 anos após o crime - a 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em 2010 e no mesmo ano Os...