A família do professor universitário Leonardo Guimarães Garcia, de 46 anos, pede ajuda para encontrá-lo. Ele está desaparecido desde a última quinta-feira, dia 16 de dezembro, quando teria sido visto pela última vez no pedágio de Itumbiara, cidade do Sul Goiano, por volta das 12h45.

De acordo com informações da família, Leonardo saiu de Anápolis, onde a sua mãe mora, e viajou em direção a Ribeirão Preto, em São Paulo, onde dá aula na USP. Ele estava sozinho em um Fox preto, da Volkswagen, com placa EVZ5911.

Ainda segundo o comunicado da família, Leonardo pode estar em Goiás, São Paulo ou Minas Gerais.

Caso tenha alguma informação, os telefones para contato são: (62) 992376369 ou (62) 984097099 ou (62) 996259400