Idosa de 77 anos vence a Covid-19 após ficar 78 dias em UTI, em Itumbiara

Uma idosa de 77 anos pode dizer com todas as palavras que venceu a batalha contra a Covid-19. Divina Rosa Vieira recebeu alta nesta sexta-feira (3) do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos após ficar 92 dias internada por conta da doença, sendo 78 em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o boletim médico, a idosa, que mora na cidade de São...