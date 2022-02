O quilômetro 631 da BR-153, entre Morrinhos e Itumbiara, no Sul de Goiás, foi totalmente liberado na manhã sexta-feira (11). Uma colisão lateral, na noite desta quinta-feira (10), envolvendo duas carretas, uma carregada com combustível e outra com sal, deixou a pista totalmente interditada até a meia-noite. Os motoristas não ficaram feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que devido o acidente, a carreta com combustível tombou, a carga se espalhou pela via e as duas pistas nos dois sentidos foram interditados. Equipes da Triunfo Concebra e do Corpo de Bombeiros realizaram a limpeza da pista e agentes da PRF controlaram o trânsito.