Cidades Júri de caso Valério terá acesso restrito Depois de dez anos, julgamento de cinco réus terá início nesta segunda-feira (14), e só pessoas imprescindíveis poderão entrar no local, por causa da pandemia de Covid-19

O tribunal do júri dos cinco acusados de assassinar o jornalista e radialista Valério Luiz de Oliveira, de 49 anos, em 2012, começa nesta segunda-feira (14). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) montou um esquema diferenciado para receber júri de grande porte, levando em consideração as restrições da Covid-19.O juiz responsável, Lourival Machado da Costa, afirma ...