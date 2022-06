Cidades Júri do caso Valério Luiz fica tumultuado após bate-boca de advogados Confusão foi iniciada por conta de troca de acusações sobre supostas irregularidades de atuações durante depoimento

Em bate-boca durante o julgamento do caso Valério Luiz, iniciado nesta segunda-feira (13), advogados de defesa e de acusação trocaram queixas sobre irregularidades das atuações durante a tomada do primeiro depoimento de testemunha de acusação. O desentendimento foi iniciado enquanto o delegado Hellynton Carlos de Carvalho, que liderou as investigações pela D...