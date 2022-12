Um jacaré foi resgatado quando andava no meio da rua em Formosa, na região leste do Estado. O passeio inusitado do animal pelas ruas da cidade aconteceu nesta segunda-feira (26) e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para fazer a captura do jacaré.

O réptil foi visto por moradores no final da manhã enquanto andava pela rua Jatobá, no Jardim Planalto. De acordo com os bombeiros o animal mede cerca de 1 metro de comprimento e está saudável, por isso logo após ser resgatado e tirado da rua ele foi levado e solto em seu habitat natural.

Na operação os militares usaram os equipamentos adequados para conseguir capturar o animal sem nenhum ferimento.

No vídeo é possível ver momento que um dos bombeiros conseguem colocar uma espécie de coleira para imobilizar o jacaré enquanto o outro tenta segurá-lo pela cauda. O réptil mostra alguma resistência mas a equipe consegue fazer o resgate.

Leia também:

- Cobra vista no Parque Flamboyant é resgatada na caixa de roda de carro, em Goiânia; vídeo

- Perda do Cerrado aumenta casos de doenças vetoriais

- Cidades goianas recebem mais chuvas que o previsto para dezembro