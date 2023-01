Um jacaré foi resgatado quando andava pela calçada do setor Bela Vista, em Iporá, na região central do Estado. Nesta segunda-feira (16) pessoas viram o animal andando tranquilamente pelas ruas e chamaram a equipe dos Bombeiros que fizeram a captura do réptil.

De acordo com o Corpode Bombeiros o jacaré não tinha ferimentos e deu trabalho para ser retirado da rua. Quando os militares tentaram capturar o animal usando técnicas de salvamento, ele se mostrou bastante agressivo, mas os Bombeiros conseguiram conter o jacaré.

A equipe informou que o animal foi solto no Lago Pôr-do-Sol, onde ele vive na cidade de Iporá. Os Bombeiros pedem que para qualquer caso de emergêrcia a população ligue no número 193.

