Jacarés são filmados caminhando pelas ruas de Porangatu; veja vídeos

As ruas de Porangatu estavam boas para jacaré neste fim de semana. Segundo a prefeitura, três desses animais foram capturados no município: um no sábado (4) e dois no domingo (5). Dois vídeos que circulam pelas redes sociais mostram ao menos um dos exemplares da espécie andando pela cidade, localizada no norte goiano. Em um deles, o jacaré caminha no meio da rua...