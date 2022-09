A tarde desta quarta-feira (22) foi marcada por chuva e acidentes na capital envolvendo jamelões caídos no chão. No total, pelo menos 20 veículos se envolveram em acidentes incluindo um capotamento registrado no Jardim Goiás e um engavetamento no Parque Amazônia, ambos em Goiânia. Apenas em 2022, mais de 350 jamelões foram extirpados, mas uma vistoria será feita pela Agência Municipal Meio Ambiente (Amma) em alguns pontos da cidade.

Na Avenida Fued Sebba, no Jardim Goiás, câmeras de segurança flagraram um capotamento. O acidente acontece logo após um motorista por aplicativo deixar uma passageira acompanhada da filha, ainda criança. Logo que ele fecha a porta, o veículo é atingido por outro carro que perde o controle depois de derrapar em jamelões. No total, três veículos são envolvidos no acidente e um dos condutores, que colidiu contra uma árvore, chegou a ficar preso às ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital.

Alguns acidentes foram registrados na Avenida Dona Terezinha, na Alameda Juazeiro do Norte e na Avenida Antônio Fidélis, no Parque Amazônia. Entre os envolvidos, Daiane de Souza Ferreira, que retornava para casa de motocicleta com o namorado quando o veículo escorregou e ambos caíram. Apesar de não terem se machucado com gravidade, tiveram prejuízos financeiros por conta de estragos na motocicleta.

“A gente estava vindo tranquilamente e de repente a moto virou. Meu namorado entrou em desespero, mas caímos e quando eu coloquei a mão na pista para levantar, minha mão afundou naquela lama estranha. Eu achei que era óleo, mas uma moradora disse que era por conta do jamelão da árvore. Três carros vieram de uma vez e nós estávamos no meio do caminho, sem conseguir tirar a moto. Os carros deslizaram na pista e por sorte não atingiu a gente, mas deslizaram como se fossem de brinquedo. Deu muito medo”, explicou Daiane.

O vidraceiro Carlos Alberto Ferreira seguia de carro quando se envolveu em um engavetamento. Ele bateu em um carro de passeio que tinha colidido contra um táxi e um caminhão. O acidente também aconteceu no Parque Amazônia.

Poda e retirada

Em nota, a Prefeitura de Goiânia afirmou que a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) realiza poda dos jamelões com o objetivo de “diminuir a incidência dos frutos sobre as vias, uma vez que são escorregadios e podem causar acidentes, principalmente com envolvimento de motociclistas.”

Explicou também que a substituição obedece um planejamento e que mudas de outras espécies são plantadas, antes de extirpar os jamelões. Isso porque, a ideia é não causar desequilíbrio na arborização do município. Nas ruas citadas pela matéria, entretanto, disse que parte dos jamelões já foram substituídos. “Os demais também serão, assim que as mudas que foram plantadas atingirem o tamanho ideal. A Amma fará vistoria e análise técnica na avenida mencionada”, completa o documento.

Segundo a prefeitura, apenas em 2022, mais de 350 jamelões foram extirpados, seguindo um plano que reduz o impacto ambiental em Goiânia. “Destes, apenas na avenida Fued José Sebba foram extirpados no último mês mais de 50 Jamelões.”

Como solicitar serviço?

Reclamações de jamelões em canteiros centrais podem ser registradas por meio do teleserviço (62) 3524-8555 ou via WhatsApp pelo número (62) 9 8596-8555 quando a Comurg fará a análise, poda e até mesmo a varrição no local de incidência de queda dos frutos. Caso seja necessário, a Amma autoriza a extirpação em locais em que outras árvores foram plantadas e já estejam na fase adulta.

O que plantar?

A recomendação é que em locais onde só existia a presença de jamelões seja plantados Em locais em que só exista a presença de jamelões a Amma pode recomendar o plantio de árvores como ipês, escumilhas-africanas, patas-de-vaca e cega-machado, que atingindo sua fase adulta, permitem a extirpação de jamelões.

