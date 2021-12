Cidades Jardineiro anuncia pelas redes sociais pés de maconha como 'árvores de natal' em Jataí Quatro pés de maconha foram apreendidos na casa do suspeito

Após denúncia de que um jardineiro estaria vendendo pelas redes sociais pés de maconha como árvores de natal, policiais militares encontraram uma plantação na casa do suspeito, no setor Jardim Paraíso, em Jataí, nesta quarta-feira (8). As informações são da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) do município. Na residência, os policiais encontraram a mulh...