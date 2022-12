Cidades Jardineiro conquista primeiro documento aos 51 anos, em Goiânia Jailson Jardas perambulou por dez estados e pelo DF sem ter nada que o identificasse. Amor por uma mulher e sonho de casar fez ele ir atrás da própria história, com ajuda da Defensoria Pública

Desde que abandonou a casa familiar adotiva aos 13 anos, no interior do Pará, Jailson Jardas da Conceição Cruz, hoje com 51, vagou pelo Brasil sem um único documento. “Nunca precisei”, relata. Agora, pela primeira vez, ele tem em mãos a sua certidão de nascimento, a credencial que abriu as portas para a cidadania. O jardineiro chegou à sua real identidade através do trab...