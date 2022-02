Cidades Bebê morre em Goiânia após ser internado com diversas lesões no corpo e sinal de abuso sexual Relatório de médico legista constatou hemorragia, lesão na cabeça, trauma no tórax, lesões no queixo, hematomas na coxa e uma fissura anal

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) investiga a morte de um bebê que foi internado com hematomas, sinais de mordida e uma fissura anal no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Henry Gabriel, de 1 ano e três meses, deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Jataí, na região Sudoeste do Estado, no s...