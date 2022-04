Cidades Piscina afunda após instalação e casal de Jataí deve ser indenizado em R$ 137 mil Após instalação da piscina na residência do casal, o solo cedeu, a água começou a vazar e rachaduras se formaram nas paredes

A Justiça de Jataí sentenciou duas empresas do ramo de piscinas a indenizarem um casal em R$ 137 mil por uma piscina que afundou após ser instalada na casa dos compradores. O juiz Sérgio Brito Teixeira e Silva considerou que “erros grosseiros” foram cometidos na prestação dos serviços, que provocaram o rebaixamento do solo, vazamentos de água, rachaduras no piso e na p...