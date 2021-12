Cidades Suspeito de agredir a ex-companheira, grávida de 4 meses, é preso em Jataí Ele a teria atacado com socos, esganaduras e empurrões, além de ameaça-la com uma faca

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de agredir a ex-companheira, grávida de quatro meses, em Jataí. O próprio investigado é o pai do bebê. Na madrugada do último sábado (4), o homem teria agredido a ex-companheira com socos, esganaduras e empurrões. Ele ainda a teria ameaçado com uma faca e roubado seu celular e dinheiro. A prisão foi realizada na manhã de...