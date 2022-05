Cidades Suspeito de agredir adolescente grávida é preso em Jataí Mãe da vítima soube, durante uma conversa pelo WhatsApp, que a filha estava sendo vítima de violência doméstica e chamou a polícia

Uma adolescente de 15 anos, grávida de cinco meses, pediu ajuda à mãe por um aplicativo de mensagens, na última sexta-feira (13), alegando ter sido agredida pelo companheiro, um jovem de 19 anos, em Jataí, no sudoeste de Goiás. Ao chegar no local, a Polícia Militar percebeu que a garota estava com os lábios inchados, como se tivesse levado um soco, e encaminhou o suspeito à...