Cidades Suspeito de tráfico é preso com cerca de 200 kg de drogas, em Jataí Homem, de 25 anos, dirigia de maneira perigosa quando foi abordado pelos policiais

Um homem de 25 anos foi preso, nesta segunda-feira (20), suspeito de tráfico de drogas em Jataí, no Sudoeste de Goiás. A prisão foi realizada por uma equipe do Comando do Policiamento Especializado (CPE). Com o detido, os policiais apreenderam cerca de 200 kg de entorpecentes e uma balança. O homem, que possuía antecedentes criminais, foi abordado enquanto dirigi...