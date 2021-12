Cidades Suspeitos de furtarem R$ 30 mil em casa de Jataí são presos O crime ocorreu no último dia 12 de outubro, por volta das 22h30, no município do sudoeste goiano

Foram presos na última quinta-feira (9), em Jataí, município da Região Sudoeste de Goiás, dois suspeitos de furtarem R$ 30 mil em bens de uma casa do município. O crime ocorreu no último dia 12 de outubro, por volta das 22h30, em uma residência situada no Residencial das Brisas. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil (PC), o primeiro suspeito, Alex N...