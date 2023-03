Uma jiboia adulta foi resgata nesta terça-feira (7) na plataforma do BRT, em Goiânia. O animal foi retirado do local pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

A cobra que não tem veneno, estava na plataforma da Avenida Goiás Norte e de acordo com a Amma, a equipe foi acionada pela população que viu o animal rastejando pelo local. Para resgatar a jiboia contou com ajuda da Proteção e Manejo da Flora e Fauna.

“Quando chegamos ao local, a jiboia estava acuada bem rente à plataforma, que é próximo a uma área de mata. Como hoje foi um dia friozinho, isso pode ter ocasionado o fato do animal ficar mais ativo e, provavelmente, ao sair para se alimentar, acabou andando mais”, explica a veterinária e gerente de Proteção e Manejo da Flora e Fauna, Isabela Saddi.

Apesar dessa espécie não ser venenosa e o risco ser mínimo para o ser humano, Isabela Saddi alertou que ela pode morder caso seja provocada, por isso a população nunca deve tentar retirar o animal por conta própria e sempre procurar um profissional.

Por ser uma cidade com muitas árvores e parques, o presidente da Amma, Luan Alves disse que essas aparições são normais em Goiânia. Ele acredita que a jiboia saiu da mata por causa sensação térmica e das chuvas.

A Amma alerta que qualquer ação contra a integridade desses bichos caracteriza crime ambiental. Para fazer os resgates, basta ligar na Gerência de Proteção e Manejo de Fauna da Amma pelos telefones 161 ou (62) 3524-1422. O resgate de animais também é realizado pelo Corpo de Bombeiros pelo número 193.

