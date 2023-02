Uma jiboia arco-íris foi resgatada nesta segunda-feira (6) pelo Corpo de Bombeiros em Caldas Novas, na região Sul do estado. O animal silvestre estava em uma empresa da cidade. Depois de captura, ela foi solta em seu habitat natural.

A jiboia é uma espécie considerada rara no estado de Goiás e, por ser mais difícil de ser encontrada, também quase não há exemplares dessa espécie em cativeiro, como explica o biólogo e professor Warlley Pires.

"Essas jiboias são conhecidas como arco-íris pela característica de refletir as cores quando exposta aos raios solares ou uma iluminação mais intensa. Elas são chamadas também de Salamandra ou Jiboia vermelha, da mesma família da Sucuris e não têm veneno", diz.

Warlley reforça que essa é uma das espécies mais dóceis e de fácil manejo. O professor diz ainda que no Brasil esse tipo de cobra está presente apenas no bioma Cerrado, e pode ser encontrada também na Bolívia e no Paraguai.

“Elas podem atingir 1,6 metros e na natureza se alimentam de pequenos anfíbios, lagartos e ovos de aves. São animais de hábito crepuscular ou noturno” conclui o biólogo.

