Jiboia de dois metros é capturada em quintal de casa de Ipameri

Uma cobra da espécie jiboia, de aproximadamente dois metros de comprimento, foi capturada na tarde do último domingo (20) no quintal de uma residência em Ipameri, município a 200 quilômetros de Goiânia. Conforme o Corpo de Bombeiros, a jiboia (boa constrictor) foi encontrada no quintal de uma casa situada na Vila Baioch. O animal não apresentava ferimentos ...