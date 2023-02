João de Deus foi condenado a mais 48 anos e 6 meses de prisão por crimes sexuais em Goiás, nesta sexta-feira (3), segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Goias (TJGO). No processo referente a crimes cometidos entre os anos 2015 e 2016 contra cinco pessoas ele deve indenizar as vítimas em R$ 60 mil. Ele segue em prisão domiciliar determinada pelo tribunal, em substituição à prisão preventiva decretada pela comarca de Abadiânia.

As sentenças emitidas nesta quarta-feira são do juiz Marcos Boechat Lopes Filho, titular da comarca de Abadiânia. A reportagem, o advogado Anderson van gualberto de Mendonca, que representa João Teixeira de Faria, disse que a defesa irá recorrer da sentença quando for formalmente intimada (veja a nota na íntegra).

Além disso, criticou a sustentação das condenações e disse que elas "vem sendo sustentadas por conta do apelo midiático que esteve presente durante toda instrução processual o que inevitavelmente criou estigma contra o Médium João".

No total, faltam apenas seis processos referentes ao ex-médium para serem julgados na comarca de Abadiânia. O médium já havia sido condenado em outros processos por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal e irregular de armas de fogo.

Entenda a condenação desta sexta-feira (3):

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, João Teixeira foi condenado pela prática de crimes de violação sexual mediante fraude e de estupro de vulnerável contra cinco vítimas em um único processo.

Com a decisão, João de Deus deve indenizar as vítimas em R$ 60 mil, sem que prejuízo de que elas busquem indenizações em ações próprias.

Veja todas as demais condenações do médium:

- por crimes sexuais contra 13 vítimas, em três processos distintos; pena de 109 anos e 11 meses, em dezembro de 2022;

- por violação sexual mediante fraude, 4 anos prisão, em janeiro de 2022;

- por posse ilegal de arma de fogo, pena de 4 anos em regime semiaberto, novembro de 2019;

- por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres, condenado a 19 anos em regime fechado, em dezembro de 2019;

- por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres, sentenciado a 40 anos em regime fechado, em janeiro de 2020;

- por violação sexual mediante fraude, a dois anos e meio de reclusão, que podem ser cumpridos em regime aberto, em maio de 2021;

- por estupro e estupro de vulnerável contra quatro mulheres, a 44 anos de prisão.

Prisão do médium

No dia 7 de dezembro de 2018, mulheres começaram a denunciar que foram abusadas sexualmente pelo réu durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola. João de Deus foi preso inicialmente no dia 16 de dezembro em 2018.

Em março de 2020, ele passou para o regime de prisão domiciliar. Porém, no dia 26 de agosto de 2021, o idoso voltou para o presídio. No mês seguinte, ele voltou ao regime domiciliar, em Anápolis, onde segue até esta quarta-feira (7).

Nota da defesa de João de Deus na íntegra:

"Quando formos formalmente intimados da sentença iremos recorrer.

Reforçaremos junto TJGO e demais instâncias pela necessidade de se aplicar corretagem legislação vigente à época dos fatos que isentam completamente o meu cliente de qualquer responsabilidade criminal.

Infelizmente as condenações vem sendo sustentadas por conta do apelo midiático que esteve presente durante toda instrução processual o que inevitavelmente criou estigma contra o Médium João."