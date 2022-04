Jornalista da TV Globo de Brasília, Gabriel Luiz, de 28 anos, foi esfaqueado na noite da última quinta-feira (14) no estacionamento de sua casa, no Distrito Federal. Repórter foi atingido na região do abdômen, tórax e perna e está internado em estado grave.

As informações são do G1. Segundo o porteiro do edifício, Gabriel estava saindo rumo a um comércio da região quando foi atacado. Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois homens aparecem indo atrás do jornalista para cometer o crime.

Após atacar a vítima, a dupla fugiu correndo.

Já Gabriel, depois de ser esfaqueado, recebeu ajuda de vizinhos e foi levado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Ele segue internado em estado grave, mas estável.

Investigação

A Polícia Civil, por meio de peritos, analisou o local do ataque e também o apartamento do jornalista. A carteira dele foi encontrada, ao contrário do celular, que está desaparecido.

A polícia informou que equipes estão na rua para identificar e capturar os suspeitos.

Em nota, a TV Globo lamentou o ocorrido e disse que aguarda as investigações, além de estar “prestando toda ajuda” ao repórter e seus familiares. “A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível."