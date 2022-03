Atualizada às 11h18*

O jornalista Paulo Victor, de 34 anos, morreu na noite de quinta-feira (17), em Goiânia, vítima de complicações após realizar uma cirurgia bariátrica. Pvzinho da galera, como era conhecido, já atuou em diversos veículos de Goiás, como rádio Difusora, PUC TV Goiás e, mais recentemente, na Band News.

O comunicador também era responsável pelo projeto social Bola de Ouro, que ensina futebol para crianças em situação de vulnerabilidade, na região noroeste da capital. Ele chegou a ser candidato a vereador em Goiânia e foi suplente no Conselho Tutelar.

Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte do radialista. Em sua conta no Twitter, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz lembrou que PVzinho era engajado nas causas sociais, levando projetos esportivos para os jovens mais carentes. “Que Deus conforte os familiares e amigos deste homem alegre e abençoado”.

Jornalistas esportivos de Goiânia também comentaram a perda: “Essa notícia do Pvzinho da Galera foi pra ferrar com tudo. Como pode nos deixar tão cedo?? Alto astral, um companheirão!”. Outra mensagem diz que Paulo Victor tinha o sonho de ser radialista. “Foi repórter, apresentador e narrador. Conseguiu. Sempre alto astral e com um coração gigante”.

O velório está previsto para às 17h desta sexta-feira (18), no Centro Comunitário do Jardim Curitiba, em Goiânia. Já o sepultamento será realizado no sábado (19).