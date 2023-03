Um homem de 27 anos foi agredido por um grupo de torcedores do Goiás na tarde do último sábado (4), no setor Jardim Europa, em Goiânia. A vítima estava com uma camisa do Vila Nova, levando a esposa e o filho para o jogo de futebol desta equipe contra o Anápolis. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que a família parou em uma distribuidora para comprar algumas bebidas e lanches, quando o grupo de torcedores chegou e começou a agredir a vítima.

Cenas do circuito de segurança do comércio onde a família parou mostram o momento em que um grupo de homens começa uma série de agressões contra o motorista do carro estacionado na calçada. As cenas registram o momento em que a esposa da vítima de 27 anos tira a criança do carro às pressas, enquanto seu companheiro é violentamente agredido.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o carro da vítima teve vários vidros quebrados e a chave roubada. O homem identificado pelas iniciais M.E.S. apresentava diversas lesões e sangramentos. No boletim de ocorrência sobre o caso, a PC resume o caso: “Em razão da camiseta que trajava , M.E.S. foi agredido por vários homens e teve seu carro depredado, causando danos materiais de grande monta”.

Pouco após a agressão, a vítima apontou uma direção para onde fugiram os agressores, e a polícia conseguiu alcançar um dos torcedores que agrediram o rapaz. A PC diz que um jovem de 21 anos, identificado como J.P.E, estava prestes a embarcar num veículo contratado por aplicativo quando foi abordado pela equipe policial. Após abordagem, foi encontrada a chave roubada do veículo de M.E.S. O jovem de 21 anos responde agora pelos crimes de roubo e danos materiais.

Outros dois homens foram detidos nas redondezas do local do crime e levados para prestar depoimento na Central de Flagrantes, mas não houve indícios que eles estavam envolvidos no linchamento em questão. Estes suspeitos foram liberados após prestar depoimento.

A PC continua as diligências para identificar o restante do grupo responsável pelas agressões.

